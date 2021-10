Alice Campello, eleganza e trasparenze: l’occhio dei fan cade lì (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alice Campello ammalia il web con il suo travolgente sguardo, l’abito che indossa è molto elegante e trasparente, la scollatura fa girare la testa a tutti Come sempre Alice Campello ha catturato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ammalia il web con il suo travolgente sguardo, l’abito che indossa è molto elegante e trasparente, la scollatura fa girare la testa a tutti Come sempreha catturato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

fairywitch99 : RT @gvrlcrush: ogni tanto penso ad alice campello ed alvaro morata che a 26 e 28 anni sono già sposati e con 3 figli io vi ammiro - manidaneonato : alice campello quando morata non le scrive uno dei suoi soliti messaggi super dolci: - letterstohaz : Se non è una famiglia come quella di Alvaro Morata e Alice Campello non la voglio - ChevyyImpala : @ashcoltami Pov sei Alice Campello - creeestina : ALICE CAMPELLO HA NOSTALGIA DEL PANCIONE PER ME SIGNIFICA SOLO UNA COSA -