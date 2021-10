Zaia fa il vago sullo scioglimento di Forza Nuova e il Pd lo incalza | ' Trovi coraggio'

(Di martedì 12 ottobre 2021) La linea della Lega è quella: non si prendono le distanze dai fascisti. Del restosenza battere ciglio tiene in giunta una che canta faccetta nera, a dimostrazione che quando Giorgia Meloni dice ...

Il presidente della Regione Veneto Lucadovrebbe "trovare un po' di coraggio" ed esprimersi in maniera chiara sullo scioglimento di Forza Nuova, perché "dopo quanto avvenuto sabato scorso non ...Troppa carne al fuoco, tutto troppo. Il leader leghista lascia cadere lì che del premier 'si ... 'C'è una sola Lega, i candidati li ha scelti il centrodestra - va morbido- il segretario deve ...Giacomo Possamai, capogruppo del Pd in Consiglio regionale veneto: "Questa volta non basta la classica risposta 'mi occupo del Veneto', perché sembra il tentativo di non prendere una posizione chiara" ...00:00 Riforma catasto, Draghi promette che non ci sarà patrimoniale e i giornaletti: “Schiaffo a Salvini”. E loro sono i democratici dai toni garbati.