Traffico Roma del 12-10-2021 ore 09:30 (Di martedì 12 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare si sta in fila in carreggiata interna tra la diramazione Roma nord e la Tiburtina è ancora tra la Casilina e la via Appia in carreggiata il file tra Latisana e la Cristoforo Colombo e più avanti tra la Casilina e la Tiburtina sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino incolonnamenti tra l'ANSA del Tevere in via Cristoforo Colombo in direzione delle altre cose sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale est verso il centro e trasformare il raccordo verso fuori Roma sulla tangenziale est incolonnamenti da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico e tra Lo Scalo San Lorenzo via pensili uscita dalla città in vendita auto in coda sulla Flaminia dalle labbra via dei Due Ponti sulla Salaria da ...

Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma.