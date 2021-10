Tempesta geomagnetica, è allerta? Disagi creati in tutto il mondo (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci sono forti possibilità dell’arrivo di una Tempesta geomagnetica. La massa coronale colpirà la Terra con particolari conseguenze. Tempesta geomagnetica (AdobeStock)Conosciamo bene come le condizioni climatiche si stiano modificando sempre più. Un fattore da non sottovalutare e che indica come la produzione umana stia incidendo in maniera molto importante sulla Terra. A questo proposito, varie zone del mondo hanno visto, e vedranno, abbattersi delle tempeste geomagnetiche. tutto è partito dalla macchia solare AR2882 che ha lanciato fuori la massa coronale (CME) verso il pianeta. Le CME dirette verso di noi formano un alone a 360 gradi attorno al sole. Queste hanno causato dei Disagi geomagnetici. Gli esperti assicurano che le tempeste saranno lievi ... Leggi su chenews (Di martedì 12 ottobre 2021) Ci sono forti possibilità dell’arrivo di una. La massa coronale colpirà la Terra con particolari conseguenze.(AdobeStock)Conosciamo bene come le condizioni climatiche si stiano modificando sempre più. Un fattore da non sottovalutare e che indica come la produzione umana stia incidendo in maniera molto importante sulla Terra. A questo proposito, varie zone delhanno visto, e vedranno, abbattersi delle tempeste geomagnetiche.è partito dalla macchia solare AR2882 che ha lanciato fuori la massa coronale (CME) verso il pianeta. Le CME dirette verso di noi formano un alone a 360 gradi attorno al sole. Queste hanno causato deigeomagnetici. Gli esperti assicurano che le tempeste saranno lievi ...

