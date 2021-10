Squid Game, a Seoul è Dalgona mania: i produttori di caramelle assediati dai clienti (Di martedì 12 ottobre 2021) A Seoul una coppia di produttori di caramelle Dalgona sta letteralmente faticando nell'accontentare i propri clienti a causa dell'incredibile successo della serie Netflix. Dopo il successo internazionale di Squid Game, una coppia di Seoul che produce da decenni i tipici dolci coreani noti come caramelle Dalgona sta facendo fatica ad accontentare le richieste dei clienti a causa del vero e proprio assedio che si è verificato presso la loro bancarella a causa del successo della serie Netflix sudcoreana. Lim Chang-joo e sua moglie Jung Jung-soon hanno prodotto tra le 300 e le 400 caramelle Dalgona in soli tre giorni di riprese e adesso la loro umile bancarella lungo la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Auna coppia didista letteralmente faticando nell'accontentare i propria causa dell'incredibile successo della serie Netflix. Dopo il successo internazionale di, una coppia diche produce da decenni i tipici dolci coreani noti comesta facendo fatica ad accontentare le richieste deia causa del vero e proprio assedio che si è verificato presso la loro bancarella a causa del successo della serie Netflix sudcoreana. Lim Chang-joo e sua moglie Jung Jung-soon hanno prodotto tra le 300 e le 400in soli tre giorni di riprese e adesso la loro umile bancarella lungo la ...

Advertising

Tg1Rai : Si intitola Squid game, è la serie tv del momento ed è solo l'ultimo dei prodotti culturali che dalla Corea del Sud… - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - emenietti : comunque quella cosa che fanno col dolcino in squid game io da piccolo la facevo con la casetta dei cracker mulino… - temperamentofre : RT @mocciosvs: squid game però doppiato da paolo bonolis MA COOSA FAAA NON CINCISCHI VAADA VADAAA - vantaegra : n un pub del paese accanto al mio hanno fatto il menù a tema squid game, con la bambolina e le scritte dei panini i… -