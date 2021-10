Sciogliere Forza Nuova non basta | bisogna fare una volta per tutte i conti con la storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) di Raffaella Garbellano A seguito dell’assalto alla Cgil si chiede di. Giusto, sarebbe una reazione proporzionata da parte delle istituzioni democratiche. Ma non possiamo credere di aver risolto così il problema, non possiamo semplificare un fenomeno molto più complesso che viene in realtà da molto lontano. Le manifestazioni violente delle frange estreme sono solo un sintomo di un pensiero latente di origine fascista, tollerato dalla cultura dominante, fino a quando non si esterna in forme violente. I temi sono solo dei pretesti: prima per gli immigrati, poi l’Europa, poi il green pass, poi qualsiasi altro disagio sociale. Possiamotutti i partiti che vogliamo ma il fenomeno riemergerà sotto forme diverse. La causa non va ricercata nei partiti di estrema destra ma nella tolleranza ...