Reggio Emilia, aveva curato un 68enne no vax positivo per telefono ed email: medico indagato dopo la morte del paziente (Di martedì 12 ottobre 2021) aveva curato il suo paziente no vax e positivo al coronavirus per telefono e tramite mail, fino al ricovero dell’uomo in condizioni critiche. Adesso che il 68enne, che anche in ospedale ha tentato di firmare le dimissioni rifiutando ogni tipo di cura, è morto, il dottor Alberto Dallari, medico di Reggio Emilia che aveva preso in carico il paziente, è indagato con le accuse di colpa medica e omissione di soccorso. Un atto dovuto, secondo quanto si apprende, anche in vista dell’autopsia, in programma giovedì a Padova, da cui si attendono ulteriori risposte sulla vicenda. Il pm Ciro Alberto Savino della procura di Ferrara aveva già aperto un fascicolo conoscitivo sul caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)il suono vax eal coronavirus pere tramite mail, fino al ricovero dell’uomo in condizioni critiche. Adesso che il, che anche in ospedale ha tentato di firmare le dimissioni rifiutando ogni tipo di cura, è morto, il dottor Alberto Dallari,dichepreso in carico il, ècon le accuse di colpa medica e omissione di soccorso. Un atto dovuto, secondo quanto si apprende, anche in vista dell’autopsia, in programma giovedì a Padova, da cui si attendono ulteriori risposte sulla vicenda. Il pm Ciro Alberto Savino della procura di Ferraragià aperto un fascicolo conoscitivo sul caso ...

Advertising

masterbubidj : Foto appena pubblicata @ Reggio Nell Emilia - Dani65489209 : RT @albertomelloni: Quando Liliana Segre accetta un dottorato come il nostro sulla educazione dei/dai bambini non riceve un onore: fa l'ono… - corrierebologna : Vincicasa a Guastalla: la cinquina fortunata vale 200mila euro e una casa nuova - diennea70 : @spighissimo La Landini è della provincia di Reggio Emilia e qui dalle mie parti i cialtroni li fiutiamo in anticipo e li emarginiamo - ReggioPress : Reggio Emilia: il cantiere di viale Umberto entra nell’ultima fase. VIDEO -