PGA Tour | Sungjae Im vince lo Shriners Open a Las Vegas Francesco Molinari 67 o

Advertising

golfmoderno : Sungjae Im ha vinto con 260 (-24) colpi lo Shriners Children's Open (PGA Tour), dove Francesco Molinari ha fornito… - ilpodsport : #AltriSport Las Vegas, Molinari show al Pga Tour: rimonta 82 posizioni #ilpodsport - golfmoderno : Gran rimonta di Francesco Molinari, da 99° a 17° con 134 (-8) colpi, dopo un 64 (-7), nello Shriners Children's Ope… - ilpodsport : #AltriSport Pga Tour, Molinari a Las Vegas è solo 99° #ilpodsport - AntonelloC7 : Guardando il world ranking dei giocatori dell open di spagna fa strano vedere che tutti hanno numero di classifica… -

Ultime Notizie dalla rete : PGA Tour

EPILOGO: NelSungjae Im vince in rimonta a Las Vegas grazie a un round finale bogey free e un parziale di 62 su un totale di 260 colpi. Il sudcoreano conquista il secondo titolo in carriera sul massimo ...Sungjae Im trionfa nella tappa a Las Vegas deldi golf . Il sudcoreano effettua un'ottima rimonta nell'ultimo round concludendo con un totale di 260 (63 65 70 62, - 24) colpi e vincendo la seconda tappa in carriera del circuito ...The desert-encircled, neon-charged cityscape of Las Vegas is instantly recognizable, and while images of the stark definition from the air are attention-grabbing, views from elevated spots on the ...Viktor Hovland will attempt to become the first player to successfully defend his title at Mayakoba when he competes against a 132-player field at the World Wide Technology Championship at Mayakoba.