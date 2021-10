"Montato ad hoc". Sgarbi, gioco sporchissimo in corso: come vogliono distruggere Salvini e Meloni (Di martedì 12 ottobre 2021) Nicola Porro ha ovviamente dato ampio spazio a Quarta Repubblica alla discussione sulle violenze fasciste e squadriste andate in scena a Roma sabato scorso, a margine della manifestazione no-green pass. Quanto accaduto viene strumentalizzato per dare contro a Fratelli d'Italia nella settimana che conduce al ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, ma anche Giorgia Meloni ha commesso un errore: quello di aver dichiarato “non conosco la matrice” quando era già chiaro che fosse neofascista. Intervenuto a Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi ha però “assolto” la leader di Fdi: “La Meloni è nata nel '77, il fascismo è finito nel '45, il neofascismo non ha nulla a che vedere con il suo partito. Il fascismo è un male finito, il comunismo invece è un male che vive. Comunismo e fascismo sono identici, hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Nicola Porro ha ovviamente dato ampio spazio a Quarta Repubblica alla discussione sulle violenze fasciste e squadriste andate in scena a Roma sabato s, a margine della manifestazione no-green pass. Quanto accaduto viene strumentalizzato per dare contro a Fratelli d'Italia nella settimana che conduce al ballottaggio tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri, ma anche Giorgiaha commesso un errore: quello di aver dichiarato “non conosco la matrice” quando era già chiaro che fosse neofascista. Intervenuto a Quarta Repubblica, Vittorioha però “assolto” la leader di Fdi: “Laè nata nel '77, il fascismo è finito nel '45, il neofascismo non ha nulla a che vedere con il suo partito. Il fascismo è un male finito, il comunismo invece è un male che vive. Comunismo e fascismo sono identici, hanno ...

Dubbi sul secondo indagato. E l'inchiesta perde già colpi L'ex spin doctor di Matteo Salvini, Luca Morisi, è pronto a chiarire tutto di fronte ai giudici sulla vicenda di droga che lo vede indagato. Il suo legale, Fabio Pinelli, ha infatti già confermato di ...

