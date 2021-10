Marcus Thuram, l’Inter si muove sul calciomercato per l’attaccante (Di martedì 12 ottobre 2021) Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, sembra che l’Inter sia decisa a chiudere un acquisto nella prossima sessione di gennaio. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha già in pugno il sì del giocatore ed è pronto a chiudere la trattativa. Di chi si tratta? Di Marcus Thuram, attualmente al Borussia Mönchengladbach. Attenzione, anche, al possibile arrivo di Armando Izzo in difesa. calciomercato Inter, in arrivo il vice di Dzeko Nuove notizie per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi, pronta a muoversi già nel periodo invernale con obiettivi precisi in grado di rafforzare la rosa utili per il cammino in Europa, ma soprattutto per proseguire la marcia verso la vetta del campionato di Serie A. La società dovrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Stando alle ultime indiscrezioni di, sembra chesia decisa a chiudere un acquisto nella prossima sessione di gennaio. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha già in pugno il sì del giocatore ed è pronto a chiudere la trattativa. Di chi si tratta? Di, attualmente al Borussia Mönchengladbach. Attenzione, anche, al possibile arrivo di Armando Izzo in difesa.Inter, in arrivo il vice di Dzeko Nuove notizie per quanto riguarda ildeldi Simone Inzaghi, pronta arsi già nel periodo invernale con obiettivi precisi in grado di rafforzare la rosa utili per il cammino in Europa, ma soprattutto per proseguire la marcia verso la vetta del campionato di Serie A. La società dovrebbe ...

