Lulù continua a sperare nella storia con Manuel: sui social Bortuzzo sotto accusa (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo: Lulù Selassiè non dovrebbe stare nella casa del Grande Fratello VIP 6. Per un semplice motivo: sta attraversando probabilmente un momento complicato e non ci si può approfittare delle sue fragilità. Quello che è successo nella prima serata di ieri, in diretta su Canale 5, non è stato bello. Non si può mettere alla berlina in quel modo una ragazzina ossessionata ( non parliamo d’amore perchè quel sentimento è tutt’altra cosa). Lulù sarà anche immatura, arrogante, possessiva. Lo abbiamo detto e ridetto. Ma quello che le è stato fatto ieri in prima serata non è bello. E anche i modi di Manuel Bortuzzo nei suoi confronti iniziano a essere un po’ troppo sgarbati. Ed è brutto chiederselo ma la domanda sorge spontanea: se Manuel non fosse ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo:Selassiè non dovrebbe starecasa del Grande Fratello VIP 6. Per un semplice motivo: sta attraversando probabilmente un momento complicato e non ci si può approfittare delle sue fragilità. Quello che è successoprima serata di ieri, in diretta su Canale 5, non è stato bello. Non si può mettere alla berlina in quel modo una ragazzina ossessionata ( non parliamo d’amore perchè quel sentimento è tutt’altra cosa).sarà anche immatura, arrogante, possessiva. Lo abbiamo detto e ridetto. Ma quello che le è stato fatto ieri in prima serata non è bello. E anche i modi dinei suoi confronti iniziano a essere un po’ troppo sgarbati. Ed è brutto chiederselo ma la domanda sorge spontanea: senon fosse ...

Advertising

Unf_Tweet : - Lauradefin1 : Però se Manuel arriverà a mandare al diavolo Lulù non dite poi che è cattivo! Perché se continua così succederà... #gfvip - BluStanza : Unpopular opinion: a Manuel non frega niente di lulú, ma continua a tornare da lei per un blocco in puntata e manda… - aurora40628887 : @ThisManIsNo1 Si ma questo bisogna spiegarlo a lulù che continua a dire che secondo lei lui ci è rimasto male per come ha reagito - kiara21_ : Mi dispiace per Manuel perché ha già spiegato più volte le cose a Lulu e lei non vuole capirlo e continua lo stesso o peggio #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù continua Grande Fratello Vip 2021, pagelle 9a puntata/ Miriana Trevisan conquista tutti Tiene banco anche il siparietto sentimentale tra Manuel Bortuzzo (6) e Lulù Selasié (6) , con quest'... 'Ma anche Vera ne ha'; continua. ' Sei un paracu*o' , gli risponde divertito Alfonso Signorini. ...

'GF Vip', Franco Bortuzzo papà di Manuel, occhi puntati sul suo profilo Instagram: messaggi subliminali? ... il suo nome continua ad occupare pagine web. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, due post ...è nata perché sarebbe stata Sophie Codegoni a scatenare involontariamente la rottura tra Manuel e Lulù ...

Manuel Bortuzzo esplode dopo lennesima scenata gelosia di Lul Non rompermi i cogloni Gossip News Tiene banco anche il siparietto sentimentale tra Manuel Bortuzzo (6) eSelasié (6) , con quest'... 'Ma anche Vera ne ha';. ' Sei un paracu*o' , gli risponde divertito Alfonso Signorini. ...... il suo nomead occupare pagine web. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, due post ...è nata perché sarebbe stata Sophie Codegoni a scatenare involontariamente la rottura tra Manuel e...