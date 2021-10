Love is in the air, anticipazioni 13 ottobre: Eda e Serkan finalmente soli (Di martedì 12 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata mercoledì 13 ottobre. Eda e Serkan finalmente soli, la cena romantica risveglierà l’amore? Prossima puntata Love is in the air: Eda e Serkan insieme a cenaEda non demorde, Serkan è il suo grande amore. Il loro amore è sepolto nella memoria del Bolat, ma tornerà a galla. I due hanno condiviso esperienze e vissuto emozioni troppo forti per essere dimenticate davvero. Il cuore ricorda, sempre. Questa è l’unica certezza di Eda. Intanto la ragazza ha annunciato il suo fidanzamento con Deniz per far ingelosire l’architetto, che ha chiesto a Selin di sposarlo. Le coppie hanno in programma una cena a quattro per la serata di San Valentino, organizzata proprio da Selin. L’addetta alle pubbliche ... Leggi su vesuvius (Di martedì 12 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata mercoledì 13. Eda e, la cena romantica risveglierà l’amore? Prossima puntatais in the air: Eda einsieme a cenaEda non demorde,è il suo grande amore. Il loro amore è sepolto nella memoria del Bolat, ma tornerà a galla. I due hanno condiviso esperienze e vissuto emozioni troppo forti per essere dimenticate davvero. Il cuore ricorda, sempre. Questa è l’unica certezza di Eda. Intanto la ragazza ha annunciato il suo fidanzamento con Deniz per far ingelosire l’architetto, che ha chiesto a Selin di sposarlo. Le coppie hanno in programma una cena a quattro per la serata di San Valentino, organizzata proprio da Selin. L’addetta alle pubbliche ...

Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2021 ComingSoon.it Love is in the air: Ceren impazzisce e perde il controllo Nel giorno di San Valentino, Selina vuole mettere in imbarazzo Eda e la invita a cena insieme al suo compagno Deniz Vediamo insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi della nostra amata soap ...

Love is in the Air, anticipazioni oggi 12 ottobre: Eda e Serkan a cena da soli L’appuntamento con Love Is In The Air è alle 16.50 circa, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 Love is in the Air, anticipazioni oggi martedì 12 ottobre di Love is in the Air terzo appuntamento della se ...

