LIVE Berrettini-Fritz 4-6 2-5, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro deve allungare il set! (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Fritz rischia facendosi rimontare ma alla fine costringe Berrettini ad allungare il set. AD-40 Altra prima vincente di Fritz. 40-40 Risposta di Berrettini profonda: Fritz lento in uscita dal servizio. AD-40 Ace del #39 al mondo. 40-40 Berrettini cresce in risposta e trova un gran rovescio profondo: lungo il diritto di Fritz. 40-30 GRAN BACK DI ROVESCIO DI Berrettini! Bravo l’azzurro a uscire dalla diagonale di rovescio. 40-15 Errore in uscita dal servizio di Fritz. 40-0 Servizio e diritto diagonale dell’americano. 30-0 Gran prima esterna di Fritz. 15-0 Servizio e diritto diagonale di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5rischia facendosi rimontare ma alla fine costringeadil set. AD-40 Altra prima vincente di. 40-40 Risposta diprofonda:lento in uscita dal servizio. AD-40 Ace del #39 al mondo. 40-40cresce in risposta e trova un gran rovescio profondo: lungo il diritto di. 40-30 GRAN BACK DI ROVESCIO DI! Bravoa uscire dalla diagonale di rovescio. 40-15 Errore in uscita dal servizio di. 40-0 Servizio e diritto diagonale dell’americano. 30-0 Gran prima esterna di. 15-0 Servizio e diritto diagonale di ...

