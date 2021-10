Jake Gyllenhaal racconta le imbarazzanti scene con Jennifer Aniston (Di martedì 12 ottobre 2021) Jake Gyllenhaal in un’intervista in occasione del suo nuovo film, racconta di come fosse imbarazzante girare le scene di sesso con la sua cotta Jennifer Aniston. Jake Gyllenhaal ha descritto alcune scene di sesso con Jennifer Aniston come una vera “tortura”, spiegando le difficoltà che gli attori affrontano mentre cercano di rendere realistica una scena. La coppia ha recitato insieme nella storia d’amore del 2002 “The Good Girl“, interpretando due amanti che si imbarcano in una relazione extraconiugale. Gyllenhaal, che in precedenza ha rivelato nelle interviste di avere una “cotta” per la star di “Friends”, ha parlato delle riprese delle scene di ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021)in un’intervista in occasione del suo nuovo film,di come fosse imbarazzante girare ledi sesso con la sua cottaha descritto alcunedi sesso concome una vera “tortura”, spiegando le difficoltà che gli attori affrontano mentre cercano di rendere realistica una scena. La coppia ha recitato insieme nella storia d’amore del 2002 “The Good Girl“, interpretando due amanti che si imbarcano in una relazione extraconiugale., che in precedenza ha rivelato nelle interviste di avere una “cotta” per la star di “Friends”, ha parlato delle riprese delledi ...

