In volo per la Serie A: corsa contro il tempo di sudamericani (e non solo) (Di martedì 12 ottobre 2021) Pausa per le Nazionali agli sgoccioli, da sabato riparte la tanto amata Serie A anche se ci sono diversi club che riavranno alcuni dei propri giocatori proprio a ridosso della ripresa del campionato. Andando con ordine, il match clou di sabato sarà sicuramente Lazio-Inter. Per quanto riguarda i nerazzurri il rientro dei sudamericani rappresenta il problema maggiore: Lautaro Martinez, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino concluderanno i match con le rispettive nazionali nella notte italiana di venerdì. I due argentini prenderanno un charter che li porterà direttamente a Roma, stessa cosa per Vecino mentre i cileni arriveranno in Italia lo stesso giorno della partita. Sabato sera toccherà anche al Milan che di grandi problemi non ne ha: gli ultimi a rientrare saranno Bennacer e Ballo-Tourè che arriveranno a Milanello nella giornata di domani. Nel posticipo di ...

