Il nostro No Black Pass (Di martedì 12 ottobre 2021) No green Pass divide il paese. Nove a uno, certo, ma quel po’ divide. No Black Pass, invece, farebbe quantomeno risparmiare l’Italia sugli striscioni d’apertura dei cortei e rappresenterebbe forse la quadratura del cerchio: sfilano fino a mezzogiorno quelli tipo noi, del No Pass alla camicia nera; nel pomeriggio, quelli del No Pass al Negro, tipo Meloni che è donna, moglie, bionda, ariana, come ariana non altissima, per sincerità, in compenso madre; più quelli di Salvini quantunque, a dirla tutta, proprio negro no, ma un cicinìn mezzo turco Salvini sembrerebbe. Fanculo comunque loro, gli ungheresi, i fascisti e i polacchi: No Black Pass. Punto. . Bipunto. No pasaràn. Tripunto. Se li magnamo vivi. Quadriripunto. Ma il guaio è sempre un altro: se poi davvero il Foglio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) No greendivide il paese. Nove a uno, certo, ma quel po’ divide. No, invece, farebbe quantomeno risparmiare l’Italia sugli striscioni d’apertura dei cortei e rappresenterebbe forse la quadratura del cerchio: sfilano fino a mezzogiorno quelli tipo noi, del Noalla camicia nera; nel pomeriggio, quelli del Noal Negro, tipo Meloni che è donna, moglie, bionda, ariana, come ariana non altissima, per sincerità, in compenso madre; più quelli di Salvini quantunque, a dirla tutta, proprio negro no, ma un cicinìn mezzo turco Salvini sembrerebbe. Fanculo comunque loro, gli ungheresi, i fascisti e i polacchi: No. Punto. . Bipunto. No pasaràn. Tripunto. Se li magnamo vivi. Quadriripunto. Ma il guaio è sempre un altro: se poi davvero il Foglio ...

Advertising

babale84 : RT @puntoventi: L'inverno sta arrivando, ma per il marketing saranno mesi hot ?? Cyber Monday, Black Friday, Natale... Hai già pensato a u… - puntoventi : L'inverno sta arrivando, ma per il marketing saranno mesi hot ?? Cyber Monday, Black Friday, Natale... Hai già pen… - black_wing13 : RT @ghegola: ma i sussurri delle piante continueranno a parlare nell’umano stupore e il nostro stupore a perdersi nell’aria rischiarata f… - Black_Sere : HAPPY BIRTHDAY ORSETTO??????al nostro super maknae, spacca mele, con acuti pazzeschi e pazienza infinita. Ti voglio un… - black_amphibian : #NewProfilePic per il nostro baby mochi?????? -

Ultime Notizie dalla rete : nostro Black Accessori per PS5 | I migliori del 2021 Aggiorneremo nel corso del tempo il nostro articolo così da tenervi sempre informati riguardo i ... " Clicca qui per acquistare DualSense White " Clicca qui per acquistare DualSense Midnight Black " ...

Multicloud, edge, Kubernetes: gli assi del futuro per VMware ... pone la questione in modo piuttosto diretto, anche con riferimento alla realtà del nostro paese: ' ... come VMware Cloud, vRealize, Nsx, Carbon Black e Workspace One , ma anche una piattaforma Tanzu ...

Il nostro No Black Pass Il Foglio Il nostro No Black Pass No pasaràn, se li magnamo vivi. Ma il guaio è sempre un altro: se poi davvero il Foglio porta sfiga, e da qui a Capodanno torna Trump, chi la protegge la sede della Uil?

Renault Kadjar 140CV EDC FAP Black Edition nuova a Caresanablot Annuncio vendita Renault Kadjar 140CV EDC FAP Black Edition nuova a Caresanablot, Vercelli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Aggiorneremo nel corso del tempo ilarticolo così da tenervi sempre informati riguardo i ... " Clicca qui per acquistare DualSense White " Clicca qui per acquistare DualSense Midnight" ...... pone la questione in modo piuttosto diretto, anche con riferimento alla realtà delpaese: ' ... come VMware Cloud, vRealize, Nsx, Carbone Workspace One , ma anche una piattaforma Tanzu ...No pasaràn, se li magnamo vivi. Ma il guaio è sempre un altro: se poi davvero il Foglio porta sfiga, e da qui a Capodanno torna Trump, chi la protegge la sede della Uil?Annuncio vendita Renault Kadjar 140CV EDC FAP Black Edition nuova a Caresanablot, Vercelli nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...