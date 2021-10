Il fratello di Lores Varela nei guai: rubava borse Vuitton e accessori Apple (Di martedì 12 ottobre 2021) Ignacio Lores Varela è un calciatore del Siena, l’intenzione è quella di conquistare il campionato di Serie B. Nelle ultime ore il suo nome è finito tra le notizie di cronaca per un episodio che riguarda il fratello, anche procuratore del giocatore. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ Joaquin è stato fermato dai carabinieri per aver rubato una borsa Louis Vuitton e alcuni accessori Apple per un valore totale di 4.500 euro. Bloccata anche una complice, una ragazza originaria di Montevideo, di appena 21 anni. I due sono stati fermati dai dipendenti del negozio in piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma. Immediato l’intervento dei Carabinieri. Sono stati condannati a 8 mesi di reclusione e hanno patteggiato la pena. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) Ignacioè un calciatore del Siena, l’intenzione è quella di conquistare il campionato di Serie B. Nelle ultime ore il suo nome è finito tra le notizie di cronaca per un episodio che riguarda il, anche procuratore del giocatore. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ Joaquin è stato fermato dai carabinieri per aver rubato una borsa Louise alcuniper un valore totale di 4.500 euro. Bloccata anche una complice, una ragazza originaria di Montevideo, di appena 21 anni. I due sono stati fermati dai dipendenti del negozio in piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma. Immediato l’intervento dei Carabinieri. Sono stati condannati a 8 mesi di reclusione e hanno patteggiato la pena. L'articolo CalcioWeb.

