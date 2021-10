Il figlio di Vasco Rossi, Davide, processato e condannato (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ di poche ore fa la notizia che Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, sarebbe stato condannato dal tribunale monocratico di Roma a scontare la pena di un anno e dieci mesi di carcere per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. E’ stato condannato a nove mesi, anche l’amico del giovane, Simone Spadano per aver finto di essere stato lui al volante. L’incidente avvenne il 16 settembre 2016. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Roma, Jared Leto coinvolto nel corteo anti-Green Pass: “Colpito dai lacrimogeni” La manifestazione a Roma contro il decreto legge in vigore dal 15 ottobre divide: il cantante americano documenta la sua esperienza spiazzante in rete Jared Leto ha realizzato di essere nel mezzo della manifestazione indetta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021) E’ di poche ore fa la notizia chedi, sarebbe statodal tribunale monocratico di Roma a scontare la pena di un anno e dieci mesi di carcere per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. E’ statoa nove mesi, anche l’amico del giovane, Simone Spadano per aver finto di essere stato lui al volante. L’incidente avvenne il 16 settembre 2016. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Roma, Jared Leto coinvolto nel corteo anti-Green Pass: “Colpito dai lacrimogeni” La manifestazione a Roma contro il decreto legge in vigore dal 15 ottobre divide: il cantante americano documenta la sua esperienza spiazzante in rete Jared Leto ha realizzato di essere nel mezzo della manifestazione indetta ...

