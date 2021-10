I No Green pass su Telegram: «Sciopero generale a oltranza dal 15 ottobre, non andiamo più al lavoro» (Di martedì 12 ottobre 2021) Sarà lotta a oltranza, assicurano. Nonostante gli arresti, le due inchieste aperte dopo i fatti di sabato scorso in piazza del Popolo a Roma, da stamattina, 12 ottobre, sui canali Telegram degli irriducibili No vax e No Green pass si alternano messaggi e volantini nei quali ci si dà appuntamento in piazza per venerdì prossimo, 15 ottobre. «Non andiamo più a lavoro – si legge nel post di uno degli utenti più attivi – e blocchiamo le strade fino a quando non aboliscono il Green pass. Siamo milioni, hanno bisogno di noi per mandare avanti il Paese». «Qualcuno che riconosce che non siamo schiavi dello Stato, ma di quei pochi infami che si stanno riempendo le tasche e non solo. Con la nostra salute stanno giocando ma ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Sarà lotta a, assicurano. Nonostante gli arresti, le due inchieste aperte dopo i fatti di sabato scorso in piazza del Popolo a Roma, da stamattina, 12, sui canalidegli irriducibili No vax e Nosi alternano messaggi e volantini nei quali ci si dà appuntamento in piazza per venerdì prossimo, 15. «Nonpiù a– si legge nel post di uno degli utenti più attivi – e blocchiamo le strade fino a quando non aboliscono il. Siamo milioni, hanno bisogno di noi per mandare avanti il Paese». «Qualcuno che riconosce che non siamo schiavi dello Stato, ma di quei pochi infami che si stanno riempendo le tasche e non solo. Con la nostra salute stanno giocando ma ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - rpicchio : @SkyTG24 Saranno gli stessi che usano green pass falsi - LuigiIvanV : RT @GuidoDeMartini: RONZULLI (Forza Italia): “i no vax e i no green pass sono malati di mente”.???? -