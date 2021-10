Harry e Meghan danno buca a William e la guerra ricomincia

(Di martedì 12 ottobre 2021) I rapporti trae il resto della famiglia reale sono degni di una soap opera. Dopo quello che sembrava un riavvicinamento arriva l’ennesimo colpo di scena. I duchi di Sussex non saranno infatti presenti al party per lo svelamento della statua dedicata a Lady D a Kensington Palace. La festa era stata spostata in autunno a causa del Covid. I tabloid inglesi titolano sullo sgarbo alla royal family anche perché le giustificazioni adottate danon sono sembrate accettabili. Il principe ha infatti fatto sapere che non sarà presente con la moglieal party organizzato il 19 ottobre perché impegnato nella stesura del suo libro di memorie. La cerimonia si era svolta l’1 luglio, nel giorno in cui Diana avrebbe compiuto 60 anni, alla presenza solo died, ...

Il battesimo della piccola Lillibeth, secondogenita d iMarkle e del principe, potrebbe avvenire negli Usa. C'erano stati suggerimenti che la coppia sarebbe tornata in Gran Bretagna per far battezzare la piccola di 4 mesi al Castello di ...Markle ed'Inghilterra dicono no a William: al grande evento organizzato in memoria di Lady Diana per il 19 ottobre, con oltre cento invitati tra i quali Elton John, i Sussex non ci ...Meghan Markle e Harry commettono un altro passo falso e si rifiutano di tornare a Londra per l’evento in onore a Lady Diana, lasciando solo William, forse accompagnato da sua moglie Kate Middleton.Il battesimo della piccola Lillibeth, secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry, potrebbe avvenire negli Usa. C'erano stati suggerimenti che la coppia sarebbe tornata in ...