Green pass: mozioni per sciogliere Fn in Parlamento il 20/10 (Di martedì 12 ottobre 2021) Le mozioni presentate dal centrosinistra alla Camera e al Senato per proporre lo scioglimento di Fn saranno discusse il 20 ottobre. Il centrodestra, secondo quanto riferito dal capogruppo di Fratelli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Lepresentate dal centrosinistra alla Camera e al Senato per proporre lo scioglimento di Fn saranno discusse il 20 ottobre. Il centrodestra, secondo quanto riferito dal capogruppo di Fratelli ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - Chini_Francesco : RT @GhitaIacono: I lavoratori portuali di Trieste: 'Non entrerà nessuno di noi giorno 15 ottobre, se anche uno solo sarà lasciato fuori per… - RossiniTazio : RT @dhana_prema: Il Governo si riunira' a giorni per decidere il da farsi sul Green Pass. #IONONMIARRENDO #AdessoDIBBA -