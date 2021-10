Giovannini: "Servono più campioni della sostenibilità" (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - "I due principi cruciali alla base del Next generatione Eu sono che i progetti non devono danneggiare l'ambiente e la lotta alle disuguaglianze, chiarendo che la sostenibilità non è solo una questione ambientale ma anche sociale. Questo ha obbligato il nostro Paese ad assumere quest'ottica: sui 62 miliardi del Pnrr, del fondo complementare di competenza del nostro ministero, solo 300 milioni vanno alle strade, non ci sono fondi per gli aeroporti... perché finché la transizione ecologica non viene avviata in modo consistente, investire sul trasporto su gomma o aereo significa danneggiare l'ambiente e andare nella direzione opposta rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione". Così Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in apertura del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - "I due principi cruciali alla base del Next generatione Eu sono che i progetti non devono danneggiare l'ambiente e la lotta alle disuguaglianze, chiarendo che lanon è solo una questione ambientale ma anche sociale. Questo ha obbligato il nostro Paese ad assumere quest'ottica: sui 62 miliardi del Pnrr, del fondo complementare di competenza del nostro ministero, solo 300 milioni vanno alle strade, non ci sono fondi per gli aeroporti... perché finché la transizione ecologica non viene avviata in modo consistente, investire sul trasporto su gomma o aereo significa danneggiare l'ambiente e andare nella direzione opposta rispetto agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione". Così Enrico, ministro delle Infrastrutture emobilità sostenibile, in apertura del ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovannini Servono Giovannini: "Servono più campioni della sostenibilità" "Il cambiamento avviato nel ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - continua Giovannini - non è solo semantico. Per fare un esempio, i nuovi progetti di fattibilità tecnico - ...

Ponte Stretto, Siracusano infastidita: 'quanto tempo si perde per realizzare nuovo progetto? Basta aspettare, servono risposte' Ci devono essere dei paletti temporali entro i quali realizzare i nuovi studi, e Giovannini ci deve dire entro quando prevede di chiudere questa partita. Non possiamo continuare ad aspettare mentre ...

