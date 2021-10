GFVip, gli utenti chiedono la squalifica di Soleil e Sophie. Ecco il video che fa infuriare i fan (Di martedì 12 ottobre 2021) Su Twitter è scoppiata la polemica su Sophie e Soleil: gira infatti un video della diretta del GF in cui si sentono le ragazze litigare sul copione da seguire nella Casa. LEGGI ANCHE:– GFVip, l’appello sui social “Non seguitela”. Il messaggio sbagliato di Sophie Sono gli stessi utenti di Twitter a spiegare i retroscena: Soleil e Sophie, nonostante appartengano a due agenzie diverse, sarebbero entrambe amiche di Fabrizio Corona, con cui avrebbero deciso a tavolino strategie per emergere nella Casa Nel video che gira sui social infatti si sentono le due ragazze discutere di accordi che sembrerebbero essere stati presi fuori dalla Casa. https://twitter.com/SusannaValzano/status/1447796615264231424“Ricordati bene cosa dici alle ... Leggi su funweek (Di martedì 12 ottobre 2021) Su Twitter è scoppiata la polemica su: gira infatti undella diretta del GF in cui si sentono le ragazze litigare sul copione da seguire nella Casa. LEGGI ANCHE:–, l’appello sui social “Non seguitela”. Il messaggio sbagliato diSono gli stessidi Twitter a spiegare i retroscena:, nonostante appartengano a due agenzie diverse, sarebbero entrambe amiche di Fabrizio Corona, con cui avrebbero deciso a tavolino strategie per emergere nella Casa Nelche gira sui social infatti si sentono le due ragazze discutere di accordi che sembrerebbero essere stati presi fuori dalla Casa. https://twitter.com/SusannaValzano/status/1447796615264231424“Ricordati bene cosa dici alle ...

