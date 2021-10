Fabrizio Corona tirato in ballo al GF Vip: “Sophie tu premeditavi di…” (Di martedì 12 ottobre 2021) Abbiamo finalmente assistito al primo vero catfight tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Era solo questione di tempo, ma sapevamo che prima o poi sarebbe successo. La miccia è stata accesa dal mezzo flirt tra l'ex tronista e Gianmaria Antinolfi. Ma durante la lite tra le due gieffine è uscito fuori anche il nome di Fabrizio Corona. Soleil ha accusato il rivale di aver preparato delle dinamiche fasulle ancor prima di entrare nel GF Vip. Secondo Sorge, Sophie sarebbe stata aiutata da "Fabri" a scrivere "sceneggiature da mettere in scena al GF". "Vogliamo parlare di te che hai fatto scrivere la sceneggiatura e sappiamo anche da chi. Poi la tua interferenza tra Manuel e Lulu, sappiamo che era tutto pianificato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non ci sono state interferenze? Ricordo anche che Fabry ti ha detto questo e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 12 ottobre 2021) Abbiamo finalmente assistito al primo vero catfight tra Soleil Sorge eCodegoni. Era solo questione di tempo, ma sapevamo che prima o poi sarebbe successo. La miccia è stata accesa dal mezzo flirt tra l'ex tronista e Gianmaria Antinolfi. Ma durante la lite tra le due gieffine è uscito fuori anche il nome di. Soleil ha accusato il rivale di aver preparato delle dinamiche fasulle ancor prima di entrare nel GF Vip. Secondo Sorge,sarebbe stata aiutata da "Fabri" a scrivere "sceneggiature da mettere in scena al GF". "Vogliamo parlare di te che hai fatto scrivere la sceneggiatura e sappiamo anche da chi. Poi la tua interferenza tra Manuel e Lulu, sappiamo che era tutto pianificato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non ci sono state interferenze? Ricordo anche che Fabry ti ha detto questo e ...

Advertising

repubblica : Fabrizio Corona evade dagli arresti domiciliari di Milano, fermato a Genova dalla Gdf [di Giuseppe Filetto] - ____cristina__ : RT @icaxximieimai: ah ma Greta con la mamma di Sophie e Fabrizio corona - #gfvip - maxsi6444 : @ilMattarella parole sante quelle pronunciate da fabrizio Corona , parole che sono pensieri di tutti ormai ,,,, l'… - cleoliv24 : E come ha scritto qualcuno : “Non si tengono in bocca un cecio ????” Pessime attrici con regista Fabrizio Corona e co… - giuliapreci1 : RT @asfaltofresco: LEI NON VEDEVA L’ORA DI NOMINARE FABRIZIO CORONA #GFVIP -