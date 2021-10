Donnarumma a ‘Le Iene’: “dispiace per i fischi”, poi il tatuaggio con lo stemma del Milan [FOTO] (Di martedì 12 ottobre 2021) Gigio Donnarumma è stato intervistato da ‘Le Iene’, si è parlato ovviamente dei fischi che si sono registrati in occasione della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. “C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso Milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Se voglio dire qualcosa a tutti i tifosi Milanisti? Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero. Spero di essere accolto meglio la prossima volta, lo spero davvero”. Poi Donnarumma si tatua lo stemma del Milan, ma si tratta di un tatuaggio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) Gigioè stato intervistato da ‘Le, si è parlato ovviamente deiche si sono registrati in occasione della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. “C’è un po’ di delusione perché ho passato otto anni ale quindi è sempre un’emozione tornare a San Siro. È normale ilre dei. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifosoista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Se voglio dire qualcosa a tutti i tifosiisti? Gli vorrò sempre bene. Sarò sempre un cuore rossonero. Spero di essere accolto meglio la prossima volta, lo spero davvero”. Poisi tatua lodel, ma si tratta di un...

EzioGreggio : Fischiare #Donnarumma è veramente da imbecilli: questa è la Nazionale Italiana @Azzurri non il Paris Saint Germain… - officialmaz : Mi permetto Definire teppisti tifosi che fischiano un loro ex giocatore è esagerato. Si può criticare chi ha fischi… - AndreaBricchi77 : Donnarumma si comporta in modo squallido verso tifosi e squadra che l'ha lanciato, per due soldi in più, poi provoc… - CalcioWeb : Il portiere #Donnarumma è stato intervistato da Le Iene: i fischi di San Siro, poi il tatuaggio del #Milan - maurizioneri79 : RT @unfair_play: Le Iene hanno convinto Donnarumma ad applicarsi un tatuaggio trasferibile del logo del Milan. 'Tanto se ne va...'. #Donna… -

