Disabili, ancora troppe scale e la sedia a rotelle resta giù: così fallisce la vita indipendente (Di martedì 12 ottobre 2021) Dov'è indicata la linea sottile tra una diversa abilità di una persona e una diversa abilità di chi ha contribuito a costruire un mondo non fruibile e non per tutti? Se è possibile eseguire una scala o una rampa e si scelgono le scale, chi è che manca di abilità: chi non ha scelta se non quella di usare una sedia a rotelle per spostarsi o chi non ha realizzato la rampa ma ha optato per la scala? Allo stesso modo, se in una scuola l'alunno disabile deve combattere per andare semplicemente in bagno io mi chiedo: dove si colloca esattamente la linea sottile delle competenze che si disegna tra il paradosso e il ridicolo di ausili mancanti, fondi inadeguati, personale formato (ma anche no) e disponibile (ma anche no)? Abbiamo cambiato casa da pochi mesi, abbiamo lasciato il palazzo: e l'ascensore, e le scale strette, e il ...

