Conte “A Roma voterò Gualtieri | Michetti non è affidabile”

Roma (ITALPRESS) – "Il ballottaggio a Roma? Non mi risulta affatto che la Raggi si sia schierata con Michetti. Farà la consigliera d'opposizione. Io da cittadino Romano ho a cuore il bene della Capitale, patrimonio di tutti. Tra Gualtieri e Michetti scelgo Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità per quel poco che ho visto e per le forze politiche che lo appoggiano. Io voterò per Gualtieri, non sto dicendo che il M5S lo deve votare, i voti non sono pacchetti da spostare". Lo ha dichiarato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a "Di Martedì" su LA7. (ITALPRESS).

