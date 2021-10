Cani “abbandonati” in macchina per ore senz’acqua. La Cassazione: “E’ reato” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Può incorrere in una ammenda salata il proprietario che lascia il cane in auto per ore e senza acqua”. A statuirlo su questa pratica – purtroppo molto diffusa – è la Cassazione con la sentenza n. 36713/21, pubblicata dalla terza sezione penale. Bocciato il ricorso degli imputati, proprietari di due Cani e condannati per detenzione di animali in ambienti incompatibili con la loro natura a pagare 4mila euro di ammenda. Questo comportamento è stato giudicato dai giudici supremi “eccessivamente gravoso per il cane” tanto da integrare la fattispecie di reato prevista all’articolo 727 del Codice penale. Secondo l’accusa, i ricorrenti lasciavano gli animali chiusi per più di tre ore di fila nella loro auto senza nemmeno una ciotola di acqua, provocando gravi sofferenze agli amici a quattro zampe. La difesa, invece, si concentrava sul fatto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) “Può incorrere in una ammenda salata il proprietario che lascia il cane in auto per ore e senza acqua”. A statuirlo su questa pratica – purtroppo molto diffusa – è lacon la sentenza n. 36713/21, pubblicata dalla terza sezione penale. Bocciato il ricorso degli imputati, proprietari di duee condannati per detenzione di animali in ambienti incompatibili con la loro natura a pagare 4mila euro di ammenda. Questo comportamento è stato giudicato dai giudici supremi “eccessivamente gravoso per il cane” tanto da integrare la fattispecie diprevista all’articolo 727 del Codice penale. Secondo l’accusa, i ricorrenti lasciavano gli animali chiusi per più di tre ore di fila nella loro auto senza nemmeno una ciotola di acqua, provocando gravi sofferenze agli amici a quattro zampe. La difesa, invece, si concentrava sul fatto ...

Advertising

DrCaleria : RT @sara_turetta: 2 milioni di euro. Sembra sia questa la cifra che ogni anno il comune di Catania spende per mantenere in 3 canili circa… - gecla5 : RT @sara_turetta: 2 milioni di euro. Sembra sia questa la cifra che ogni anno il comune di Catania spende per mantenere in 3 canili circa… - sara_montefiori : RT @sara_turetta: 2 milioni di euro. Sembra sia questa la cifra che ogni anno il comune di Catania spende per mantenere in 3 canili circa… - brunamar14 : RT @sara_turetta: 2 milioni di euro. Sembra sia questa la cifra che ogni anno il comune di Catania spende per mantenere in 3 canili circa… - SandraCeradini : RT @sara_turetta: 2 milioni di euro. Sembra sia questa la cifra che ogni anno il comune di Catania spende per mantenere in 3 canili circa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cani abbandonati Cuneo e il suo canile, modello di accoglienza, cura e adozione " Questa risposta da parte dei cuneesi ci ricarica dopo i numerosi recuperi di cani abbandonati nelle condizioni peggiori. Ricordo una delle ultime catture di un cane di piccola taglia, bellissimo e ...

Ardea, maxi - blitz dei carabinieri alle Salzare: pioggia di arresti per i roghi tossici al cimitero delle auto rubate Una vera e propria bomba ecologica che coinvolge anche molti bambini, nomadi abbandonati a sé ... la zona è stata completamente blindata, un vero e proprio assetto da guerra con mezzi speciali, cani ...

Cani "abbandonati" in macchina per ore senz'acqua. La Cassazione: "E' reato" Il Faro Online La gestione del proprio cane Approvato il progetto “Io mi Fido di te. Adottami in modo consapevole”, che si propone di informare e responsabilizzare i proprietari e i futuri proprietari di cani, invitandoli a partecipare a percor ...

Animali, stop abbandono. Ci pensa il Comune L’ultimo caso riguarda Peggy, una cagnolina di cui la proprietaria non si può più occupare e l’ha consegnata alla polizia locale ...

" Questa risposta da parte dei cuneesi ci ricarica dopo i numerosi recuperi dinelle condizioni peggiori. Ricordo una delle ultime catture di un cane di piccola taglia, bellissimo e ...Una vera e propria bomba ecologica che coinvolge anche molti bambini, nomadia sé ... la zona è stata completamente blindata, un vero e proprio assetto da guerra con mezzi speciali,...Approvato il progetto “Io mi Fido di te. Adottami in modo consapevole”, che si propone di informare e responsabilizzare i proprietari e i futuri proprietari di cani, invitandoli a partecipare a percor ...L’ultimo caso riguarda Peggy, una cagnolina di cui la proprietaria non si può più occupare e l’ha consegnata alla polizia locale ...