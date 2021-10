Bombardare un asteroide per evitare che impatti la Terra | il progetto NASA e SpaceX al via

(Di martedì 12 ottobre 2021) E’ tutto pronto per l’avvio della missione più folle e nel contempo geniale della: stiamo parlando precisamente della Dart, che ha l’obiettivo diun, di modo da deviarne la sua orbita: vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Missione Dart della: i dettagli (Foto Corriere.it)Come vi spieghiamo ormai da diverso tempo, da quando cioè l’agenzia spaziale americana ha effettuato il grande annuncio, lapunta aunper deviarne la sua orbita. Qual è il suo scopo? Semplicemente quello di capire se sia possibile, in caso di minaccia seria per lada parte di un corpo celeste, deviarne la sua traiettoria perun eventuale impatto con il nostro pianeta. ...

Advertising

infoitscienza : Bombardare un asteroide per evitare che colpisca la Terra funziona: ecco i risultati di un nuovo studio - cinzia_palmacci : La Nasa bombarda un asteroide (e non è un film) -

Ultime Notizie dalla rete : Bombardare asteroide

Tom's Hardware Italia

Per gli scenari in cui possiamo colpire l'due mesi prima del suo arrivo previsto, è possibile ridurre la pioggia di detriti a solo lo 0,1% della massa originale. Se l'è più grande,...Per scenari in cui possiamo colpire l'due mesi prima del suo arrivo previsto, è possibile ridurre la pioggia di detriti ad appena lo 0,1 percento della massa originale. Se l'è una ...La missione è stata nominate DART (Double Asteroid Redirection Test) e si tratta del primo progetto che utilizzerà la tecnologia dell’impatto cinetico per contrastare un corpo celeste potenzialmente p ...Un nuovo studio suggerisce che la nostra ultima linea di difesa contro un asteroide in rotta verso la Terra, ossia farlo saltare in aria quando il tempo rimasto all'impatto è troppo poco per altre str ...