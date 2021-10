Bisessuale e gretino | che brutta fine per il figlio di Superman

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott — Più che, Medioman, il supereroe del conformismo:, piegato alle tematiche ecologiste e normato dal pensiero unico. E’ la «finaccia», riservata all’uomo con i superpoteri per antonomasia, che vedremo nel prossimo numero della DC Comics: Son of Kal-El. Voilà, ilbisex L’attualeè in realtà Jon Kent,di Clark Kent e Lois Lane. Nelle anteprime del fumetto la casa editrice ha già svelato il particolare clou delle nuove avventure del supereroe: non riguarda la lotta contro il male e le ingiustizie del mondo, ma quello che fa in camera da letto. Una delle tavole raffigura infatti il nostro nell’atto di baciare Jay Nakamura, un giornalista efebico e con capello rosa d’ordinanza. Il rapporto di amicizia nato inizialmente tra i ...