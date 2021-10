Biathlon, Wierer: "Ultima stagione? Ancora non lo so" (Di martedì 12 ottobre 2021) Bologna, 12 ottobre 2021 " Con l'arrivo della stagione autunnale si avvicina anche il via degli sport invernali. Il tutto con una proiezione verso le Olimpiadi di Pechino 2022 , obiettivo di tanti, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Bologna, 12 ottobre 2021 " Con l'arrivo dellaautunnale si avvicina anche il via degli sport invernali. Il tutto con una proiezione verso le Olimpiadi di Pechino 2022 , obiettivo di tanti, ...

Advertising

Savio1987 : RT @DarioPuppo: Dorothea Wierer in versione modella presenta in occasione dell’Opening Fisi la nuova tuta delle nazionali azzurre 2021/2022… - FondoItalia : Il CONI ha premiato il biathlon italiano: Wierer e Windisch hanno ricevuto il collare d'oro, a Curtaz la palma d'oro - zazoomblog : Biathlon Dorothea Wierer: “Non so se sarà il mio ultimo anno. Dovevo ascoltare il mio fisico” - #Biathlon… - wonderDorofan : RT @DarioPuppo: Dorothea Wierer in versione modella presenta in occasione dell’Opening Fisi la nuova tuta delle nazionali azzurre 2021/2022… - DarioPuppo : Dorothea Wierer in versione modella presenta in occasione dell’Opening Fisi la nuova tuta delle nazionali azzurre 2… -