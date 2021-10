Ascolti tv 11 ottobre 2021: Gassmann va in fuga, Grande Fratello Vip stabile (Di martedì 12 ottobre 2021) Ascolti tv: la fiction di Rai1 ben oltre il reality show di Canale5 Non c’è gara tra I bastardi di Pizzofalcone e il reality show di casa Mediaset. Ieri sera, infatti, la fiction di Rai1 ha registrato il 21,85% di share media con 4,568 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete proponeva lo speciale Porta a porta sulle elezioni con l’8,49% e 1,4 milioni, ma due settimane fa Alessandro Gassmann aveva raccolto il 21,46% e 4,4 milioni. Seconda posizione per il Grande Fratello Vip su Canale5 con il 20,66% e 3,181 milioni d’italiani collegati, con i dati d’Ascolti praticamente identici a quelli di sette giorni fa: 21,60% e 3,131 milioni. Medaglia di bronzo Presa diretta su Rai3 con il 5,89% e 1,330 milioni di contatti. Ascolti tv altre reti Giù dal podio si piazza il talk ... Leggi su tvzoom (Di martedì 12 ottobre 2021)tv: la fiction di Rai1 ben oltre il reality show di Canale5 Non c’è gara tra I bastardi di Pizzofalcone e il reality show di casa Mediaset. Ieri sera, infatti, la fiction di Rai1 ha registrato il 21,85% di share media con 4,568 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete proponeva lo speciale Porta a porta sulle elezioni con l’8,49% e 1,4 milioni, ma due settimane fa Alessandroaveva raccolto il 21,46% e 4,4 milioni. Seconda posizione per ilVip su Canale5 con il 20,66% e 3,181 milioni d’italiani collegati, con i dati d’praticamente identici a quelli di sette giorni fa: 21,60% e 3,131 milioni. Medaglia di bronzo Presa diretta su Rai3 con il 5,89% e 1,330 milioni di contatti.tv altre reti Giù dal podio si piazza il talk ...

tuttotv_info : #AscoltiTV - #GFVIP al 20,7%, #IBastardiDiPizzofalcone al 21,8%, floppano #MysteryLand e #Quelliche. In daytime ben… - occhio_notizie : I Bastardi di Pizzofalcone 3 battono il Gf Vip 6 questo lunedì sera?? #ascoltitv #datiauditel - tvzoomitalia : #Ascoltitv 11 ottobre 2021: Gassmann va in fuga, Grande Fratello Vip stabile. “I bastardi di Pizzofalcone” 21,85%,… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 11 ottobre 2021: Gassmann va in fuga, Grande Fratello Vip stabile. “I bastardi di Pizzofalcone” 21,85%,… - MondoTV241 : Ascolti TV di lunedì 11 ottobre 2021: i Bastardi di Pizzofalcone superano il Gf VIP, sempre bene Quarta Repubblica… -