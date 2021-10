Appalti | Conte | ' da premier mai visto Di Donna | non so nulla di sua attività'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Diio non l'ho mai incontrato durante la mia presidenza del Consiglio. Per evitare qualsiasi ambiguità, ho evitato di incontrare Didurante la presidenza del Consiglio. Non sodella suaprofessionale in questo periodo, se avesse utilizzato il mio nome sarebbe stato un utilizzo indebito". Così Giuseppe, leader M5S, a Di Martedì su La7.

Advertising

ilriformista : Ora che lo scandalo è pubblico, Morra revoca la consulenza concessa a di #DiDonna premier in commissione Antimafia.… - matteorenzi : Conte ha il grande problema della vicenda appalti #Covid: questa vicenda nelle prossime settimane e destinata a esp… - Hrodsanto : RT @AngelaAngelmi: Di Donna inguaia Conte: il ruolo dell’amico dell’ex premier tra consulenze all’Antimafia, appalti e ‘Responsabili’ https… - francang1950 : RT @AngelaAngelmi: Di Donna inguaia Conte: il ruolo dell’amico dell’ex premier tra consulenze all’Antimafia, appalti e ‘Responsabili’ https… - SilviaZorzi77 : RT @AngelaAngelmi: Di Donna inguaia Conte: il ruolo dell’amico dell’ex premier tra consulenze all’Antimafia, appalti e ‘Responsabili’ https… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti Conte

Liberoquotidiano.it

... e quello che è certamente il suo leader, il presidente del M5S Giuseppe. E tra un confronto ... A […] di Davide Milosa Il sistema delle coop Salerno,: arrestato uomo di De Luca in ......di favore per aiuti elettorali. Cene, voti e soldi e il potere trema. Di spalla: Montesano. A Marioil sostegno di Speranza L'inventore del libro sospeso incassa il plauso di Mattarella.Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Di Donna io non l’ho mai incontrato durante la mia presidenza del Consiglio. Per evitare qualsiasi ambiguità, ho evitato di incontrare Di Donna durante la presidenza del C ...Il senatore di Fdi annuncia una interrogazione al ministro degli Interni Lamorgese "per conoscere cosa intenda fare, considerando che non si è ancora insediato il nuovo Consiglio Comunale di Salerno".