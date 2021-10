Antonio Giovinazzi, nervi tesi con Alfa Romeo: “Ignorato ordine scuderia” (Di martedì 12 ottobre 2021) Guai aggiuntivi per Antonio Giovinazzi che, durante l’ultima tappa del Mondiale 2021 di Formula in Turchia, non avrebbe rispettato un ordine di scuderia dell’Alfa Romeo Racing. Un comportamento che pone fine, quasi certamente, alle possibilità di rinnovo contrattuale con la scuderia biancorossa. L’ammissione del capo ingegnere dell’Alfa Romeo Racing Xevi Pujolar, Head of Trackside Engineering del team elvetico, si è lasciato sfuggire un dettaglio clamoroso del Gran Premio di Turchia. L’Alfa Romeo Racing aveva comandato un cambio di posizioni tra Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, ma il pilota italiano ha completamente Ignorato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Guai aggiuntivi perche, durante l’ultima tappa del Mondiale 2021 di Formula in Turchia, non avrebbe rispettato undidell’Racing. Un comportamento che pone fine, quasi certamente, alle possibilità di rinnovo contrattuale con labiancorossa. L’ammissione del capo ingegnere dell’Racing Xevi Pujolar, Head of Trackside Engineering del team elvetico, si è lasciato sfuggire un dettaglio clamoroso del Gran Premio di Turchia. L’Racing aveva comandato un cambio di posizioni trae Kimi Raikkonen, ma il pilota italiano ha completamente...

