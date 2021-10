Abruzzo, centinaia di gastriti per un batterio nell'acqua a San Valentino (Di martedì 12 ottobre 2021) Le acque di San Valentino in Abruzzo Citeriore sarebbero contaminate da un batterio termoresistente che ha già colpito più del 10% della popolazione, causando oltre 250 casi di gastriti registrati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Le acque di SaninCiteriore sarebbero contaminate da untermoresistente che ha già colpito più del 10% della popolazione, causando oltre 250 casi diregistrati ...

