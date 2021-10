Trenette al mascarpone e salmone di Zia Cri | la ricetta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladellecon, ladi Zia Cri di oggi 11 ottobre 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Anche oggi unadi Zia Cri veloce veloce, come quelle che anni fa preparava Anna Moroni. Il suggerimento di Cristina Lunardini è di scegliere lema possiamo cuocere anche altri formati di pasta, quelli che abbiamo in casa. Questa volta non c’è panna nelladella pasta con ilma c’è il. Un po’ di rosso con il concentrato di pomodoro e completiamo il piatto con dell’erba cipollina tritata. Tutto è molto semplice e non c’è olio di oliva ma del burro, per esaltare i sapori degli altri ingredienti. Non perdete questadella pasta con il ...