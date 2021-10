Taiwan: Presidente Tsai contro la Cina (Di lunedì 11 ottobre 2021) In onore della Giornata nazionale del Taiwan la Presidente Tsai Ing-wen afferma con forza che la libertà e la democrazia del suo paese non verranno più messi in discussione dalla Cina. Ormai da tempo il Taiwan non è più un paese “ai margini” ma si trova al centro di numerose trattative con i più potenti paesi del mondo. La patria verrà difesa. Taipei “in piedi sulla prima linea di difesa della democrazia” del Taiwan L’Ufficio per gli Affari del governo del Taiwan ha deciso di chiudere tutti i rapporti con Pechino dopo le affermazioni del Presidente cinese Xi Jinping, secondo il quale “il compito storico della riunificazione completa della madrepatria deve essere adempiuto e lo sarà sicuramente“. Ma ormai forte dei solidi rapporti con USA, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) In onore della Giornata nazionale dellaIng-wen afferma con forza che la libertà e la democrazia del suo paese non verranno più messi in discussione dalla. Ormai da tempo ilnon è più un paese “ai margini” ma si trova al centro di numerose trattative con i più potenti paesi del mondo. La patria verrà difesa. Taipei “in piedi sulla prima linea di difesa della democrazia” delL’Ufficio per gli Affari del governo delha deciso di chiudere tutti i rapporti con Pechino dopo le affermazioni delcinese Xi Jinping, secondo il quale “il compito storico della riunificazione completa della madrepatria deve essere adempiuto e lo sarà sicuramente“. Ma ormai forte dei solidi rapporti con USA, ...

