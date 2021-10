Spagna-Francia | Eric Garcia | “Mbappè era in fuorigioco | bisogna cambiare regola”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Mi sono allungato, ho toccato la palla ma Mbappé era in. L’arbitro ha detto che avevo intenzione di giocare il pallone e che avrei dovuto allontanarmi. Laè questa e fa male: un difensore non può mai pensare nella vita di non intercettare quel pallone, spero che possano cambiarla”. Lo ha detto, il difensore dellaprotagonista dello sfortunato intervento difensivo che, per la, ha sanato la posizione die reso valida la rete della vittoria dellain Nations League. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : LA FRANCIA VINCE LA NATIONS LEAGUE! ?????? Battuta la Spagna 2-1 grazie alle reti di Benzema e Mbappé che ribaltano i… - SkySport : SPAGNA-FRANCIA 1-2 Risultato finale ? ? #Oyarzabal (64') ? #Benzema (66') ? #Mbappé (80') ? ? LA FRANCIA VINCE LA N… - sportmediaset : Nations League, Spagna-Francia 1-2: la finale è dei Bleu. #ESPFRA #SportMediaset - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Ecco perché il gol del 2-1 di Mbappé è regolare anche se lui è oltre tutti gli avversari - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Ecco perché il gol del 2-1 di Mbappé è regolare anche se lui è oltre tutti gli avversari -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Francia

... aziende di finitura, produttori di accessori, sviluppatori di tecnologie) provenienti, tra gli altri, da Italia,, Turchia, Giappone, Marocco, Pakistan, Egitto e Cina. Il via di Denim ...Alle 18:30 il non tesserato Kamenovic sarà impegnato con la Serbia u21 contro la. Poi, ... Muriqi scenderà in campo in Kosovo - Georgia e infine Raul Moro con la suau21 riceverà l' ...Nel primo tempo, fatta eccezione per un'occasione capitata sui piedi di Benzema in apertura, non è successo praticamente nulla, con i due portieri rimasti inoperosi. Chi si aspettava un grande spettac ...Per una volta un piccolo boccone amaro da accettare per il popolo azzurro, che si è goduto comunque una bella partita. Le giocate dei fenomeni battono il collettivo della Spagna, la Francia si prende ...