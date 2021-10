Roma, al via la campagna abbonamenti: è la prima squadra in Serie A (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Roma ha annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione in corso. I giallorossi sono la prima squadra di Serie A a farlo, dopo l’annuncio della riapertura degli stadi al 75% e con la prospettiva della riapertura totale. Come indicato dal club, a partire dalle 11 di questa mattina, lunedì 11 ottobre, e fino alle 11 di giovedì 14, gli abbonati della stagione 2019/2020 potranno confermare i propri posti, se disponibili, oppure sceglierne un altro anche in un settore diverso. Da subito saranno aperte le vendite per i posti liberi, mentre dalle ore 12 di giovedì 14 ottobre sarà aperta la vendita anche dei posti non confermati dai vecchi abbonati. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Laha annunciato l’apertura dellaper la stagione in corso. I giallorossi sono ladiA a farlo, dopo l’annuncio della riapertura degli stadi al 75% e con la prospettiva della riapertura totale. Come indicato dal club, a partire dalle 11 di questa mattina, lunedì 11 ottobre, e fino alle 11 di giovedì 14, gli abbonati della stagione 2019/2020 potranno confermare i propri posti, se disponibili, oppure sceglierne un altro anche in un settore diverso. Da subito saranno aperte le vendite per i posti liberi, mentre dalle ore 12 di giovedì 14 ottobre sarà aperta la vendita anche dei posti non confermati dai vecchi abbonati. SportFace.

