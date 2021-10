Rally dollaro, euro a 1,1551 a minimi un anno e minimo 3 anni yen (Di lunedì 11 ottobre 2021) dollaro ai massimi da oltre un anno sull'euro e da 3 anni a questa parte sullo yen giapponese, mentre si allarga il divario di aspettative dei mercati sugli andamenti dei tassi di riferimento e delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021)ai massimi da oltre unsull'e da 3a questa parte sullo yen giapponese, mentre si allarga il divario di aspettative dei mercati sugli andamenti dei tassi di riferimento e delle ...

Advertising

BONDWorld_it : BondWorld : Rally del dollaro, opportunità di take profit BondWorld : Rally del dollaro, con Euro sceso dal massim… - borsainside : #XRP è pronta al rally: gli elementi catalizzatori #XRPCommunity #Ripple - IlConteDiParis : Un #Riskoff in piena faccia. E in diretta. Bello aver avuto ospite in quell’istante una vecchia volpe del mercato c… -