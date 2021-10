Qual. Mondiali: oggi si chiude l’ottavo turno in Europa. Il programma (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le gare di ieri sera, oggi si chiude l’ottavo turno delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Europa. Ecco il programma completo: GRUPPO D Kazakistan-Finlandia (ore 16) Ucraina-Bosnia (ore 20:45) GRUPPO A Serbia-Azerbaigian (ore 20:45) Portogallo-Lussemburgo (ore 20:45) GRUPPO B Svezia-Grecia (ore 20:45) Kosovo-Georgia (ore 20:45) GRUPPO C Bulgaria-Irlanda del Nord (ore 20:45) Lituania-Svizzera (ore 20:45) GRUPPO F Israele-Moldavia (ore 20:45) Isole Far Oer-Scozia (ore 20:45) Danimarca-Austria (ore 20:45) GRUPPO I San Marino-Andorra (ore 20:45) Inghilterra-Ungheria (ore 20:45) Albania-Polonia (ore 20:45) FOTO: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le gare di ieri sera,sidelleificazioni ai2022 in. Ecco ilcompleto: GRUPPO D Kazakistan-Finlandia (ore 16) Ucraina-Bosnia (ore 20:45) GRUPPO A Serbia-Azerbaigian (ore 20:45) Portogallo-Lussemburgo (ore 20:45) GRUPPO B Svezia-Grecia (ore 20:45) Kosovo-Georgia (ore 20:45) GRUPPO C Bulgaria-Irlanda del Nord (ore 20:45) Lituania-Svizzera (ore 20:45) GRUPPO F Israele-Moldavia (ore 20:45) Isole Far Oer-Scozia (ore 20:45) Danimarca-Austria (ore 20:45) GRUPPO I San Marino-Andorra (ore 20:45) Inghilterra-Ungheria (ore 20:45) Albania-Polonia (ore 20:45) FOTO: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Qual. Mondiali, autorete di Skriniar: quanti 'italiani' in gol Questa sera sono andati in scena i match validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali: autogol Skriniar, quanti 'italiani' a segno Skriniar © Getty ImagesLe Nazionali proseguono il cammino verso Qatar 2022. Questa sera sono andati in scena i match validi per le qualificazioni. ...

