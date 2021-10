Previsione del prezzo di Ethereum: Ether rischia di scivolare al pivot di 3.476 dollari (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le altcoin nelle ultime ore sono sotto tono, e nonostante il bitcoin abbia rotto la barriera dei 56 mila dollari, e si trovi nella condizione di stabilire ulteriori guadagni nel breve Il mercato delle criptovalute si è comportato bene in questo inizio di ottobre, infatti il market cap complessivo negli ultimi giorni ha aggiunto oltre 400 miliardi di dollari. Le altcoin, tuttavia, sono un po’ sotto tono al momento nonostante il bitcoin si stia avvicinando al livello dei 57.000 dollari. Ethereum è stato uno dei top performer delle ultime settimane, infatti ha attraversato il livello di 3.600 USD. Tuttavia ora subisce una fase di ritracciamento, infatti il suo prezzo è sceso di circa l'1% nelle ultime 24 ore. Al momento della scrittura, ETH è scambiato appena sopra il livello dei 3.500 ... Leggi su coinlist.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le altcoin nelle ultime ore sono sotto tono, e nonostante il bitcoin abbia rotto la barriera dei 56 mila, e si trovi nella condizione di stabilire ulteriori guadagni nel breve Il mercato delle criptovalute si è comportato bene in questo inizio di ottobre, infatti il market cap complessivo negli ultimi giorni ha aggiunto oltre 400 miliardi di. Le altcoin, tuttavia, sono un po’ sotto tono al momento nonostante il bitcoin si stia avvicinando al livello dei 57.000è stato uno dei top performer delle ultime settimane, infatti ha attraversato il livello di 3.600 USD. Tuttavia ora subisce una fase di ritracciamento, infatti il suoè sceso di circa l'1% nelle ultime 24 ore. Al momento della scrittura, ETH è scambiato appena sopra il livello dei 3.500 ...

