Patrizia De Blanck, la raccapricciante confessione: "Ho perso un bambino" (Di lunedì 11 ottobre 2021) La contessa Patrizia De Blanck si confessa al Grande Fratello Vip: ai coinquilini della casa ha raccontato con amarezza di aver perso un bambino, che sarebbe stato il suo primo figlio. Patrizia De Blanck è la "contessa" della tv italiana. Ultima discendente di una storica famiglia aristocratica di Venezia, il suo esordio in televisione risale L'articolo proviene da CheSuccede.it.

