Nuovo catasto | altra stangata Ma Draghi rassicura

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Fino a tutto il 2015, nessuno dovrebbe pagare un euro in più di imposte catastali rispetto a quanto sborsa finora. Poi si vedrà. Parola del premier Mario. Ma già circolano le prime stime di quanto la riforma deldovrebbe pesare sui bilanci delle famiglie italiane. Una riforma che dovrà rivalutare le attuali rendite ai prezzi di mercato ai fini Imu e di conseguenza Tari e Isee. Uno studio della Uil-Servizio Lavoro, Coesione e Territorio ha prodotto le prime indicazioni sull’impatto che la revisione catastale avrà sulle tasche degli italiani.In estrema sintesi, in merito a estimi e Imu, si registra un aumento medio del 128,3%. Se volessimo tradurre questo incremento in una simulazione del costo annuale dell’imposta municipale unica per le seconde case (sulle prime non si paga più dal 2016), si passerebbe dagli attuali 896 euro medi a 2.046 ...