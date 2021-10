No Green pass: avere paura è lecito, ma attenzione a ciò che ne deriva (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Franco Failli Va chiarita subito una cosa: avere paura è lecito, non è una colpa. Semplicemente perché la paura non è qualcosa che si sceglie di avere. La paura ti prende lei, e non ti molla facilmente. Parlo naturalmente della paura che ci abita da molti mesi e si prende le prime pagine dei giornali. Quelle stesse prime pagine che raccontano proprio in questi giorni di violenze apparentemente legate a vicende di vaccini e Green pass. Non è quella violenza l’argomento di queste righe. E tutto sommato l’argomento vero non è nemmeno la paura del virus o del vaccino, anche se è di queste paure che parlo. L’argomento vero è l’insolito atteggiamento che oggi chi ha paura ha verso di essa. E di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Franco Failli Va chiarita subito una cosa:, non è una colpa. Semplicemente perché lanon è qualcosa che si sceglie di. Lati prende lei, e non ti molla facilmente. Parlo naturalmente dellache ci abita da molti mesi e si prende le prime pagine dei giornali. Quelle stesse prime pagine che raccontano proprio in questi giorni di violenze apparentemente legate a vicende di vaccini e. Non è quella violenza l’argomento di queste righe. E tutto sommato l’argomento vero non è nemmeno ladel virus o del vaccino, anche se è di queste paure che parlo. L’argomento vero è l’insolito atteggiamento che oggi chi haha verso di essa. E di ...

