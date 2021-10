Milan, Messias va k.o: l’entità dell’infortunio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Messias si è infortunato e questa mattina ha svolto gli esami strumentali. il giocatore brasiliano è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo è previsto tra dieci giorni. Questo quanto filtra dal Milan, che raramente fa comunicati ufficiali sugli infortuni. Se la lesione è di primo grado, lo stop sarà di circa 15-20 giorni. I tempi minimi e ufficiali sono di dieci giorni, quando farà un nuovo controllo. Da lì potrebbe volerci una settimana circa per rivederlo in campo. Messias sicuramente salterà Verona, Porto e Bologna, quasi impossibile un recupero per il Torino mentre può provarci per il 31 ottobre contro la Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021)si è infortunato e questa mattina ha svolto gli esami strumentali. il giocatore brasiliano è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo è previsto tra dieci giorni. Questo quanto filtra dal, che raramente fa comunicati ufficiali sugli infortuni. Se la lesione è di primo grado, lo stop sarà di circa 15-20 giorni. I tempi minimi e ufficiali sono di dieci giorni, quando farà un nuovo controllo. Da lì potrebbe volerci una settimana circa per rivederlo in campo.sicuramente salterà Verona, Porto e Bologna, quasi impossibile un recupero per il Torino mentre può provarci per il 31 ottobre contro la Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

