Milan, Giroud: “Orgoglioso di essere qui, adoravo Shevchenko. Lottiamo per lo Scudetto” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sono molto Orgoglioso di essere al Milan e in Serie A. È il campionato che guardavo da giovane, e il mio calciatore preferito era Shevchenko. Sono fortunato a poter giocare e segnare come lui per questa maglia”. Così Olivier Giroud, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Serie A. L’attaccante francese ha poi parlato del suo arrivo in rossonero: “Maignan lo sentivo quando stava per firmare con il Milan, credo che diventerà il portiere titolare della Francia. Tomori mi ha detto che mi aspettava per vincere lo Scudetto. Non voglio mettere pressione, ma vogliamo lottare per il primo posto“. Giroud ha parlato anche di mister Pioli: “La prima volta che ci siamo sentiti abbiamo avuto una conversazione franca e naturale, mi piace il suo modo di ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sono moltodiale in Serie A. È il campionato che guardavo da giovane, e il mio calciatore preferito era. Sono fortunato a poter giocare e segnare come lui per questa maglia”. Così Olivier, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Serie A. L’attaccante francese ha poi parlato del suo arrivo in rossonero: “Maignan lo sentivo quando stava per firmare con il, credo che diventerà il portiere titolare della Francia. Tomori mi ha detto che mi aspettava per vincere lo. Non voglio mettere pressione, ma vogliamo lottare per il primo posto“.ha parlato anche di mister Pioli: “La prima volta che ci siamo sentiti abbiamo avuto una conversazione franca e naturale, mi piace il suo modo di ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - AntoVitiello : Dietro l'esclusione di #Giroud c'è ancora il mal di schiena, si è riacutizzato il problema che aveva avuto in precedenza #Milan - milanmagazine_ : MILAN - Giroud: 'Sono orgoglioso di vestire questa maglia' - Milannews24_com : #Giroud racconta la sua esperienza al #Milan - teo_acm : RT @sportface2016: #Giroud: 'Orgoglioso di essere al #Milan, adoravo Shevchenko. Lottiamo per lo Scudetto, e con #Ibrahimovic è più facile… -