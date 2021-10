Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip per il messaggio di Lorenzo Amoruso: “Abbiamo tutto per essere felici” (Di martedì 12 ottobre 2021) Manila Nazzaro riceve al Grande Fratello Vip un video-messaggio da parte del compagno Lorenzo Amoruso. Pochi giorni dopo il compleanno della showgirl, l’ex calciatore le fa gli auguri a modo suo: con parole romantiche e cariche di amore. “Siamo una famiglia e Abbiamo tutto per essere felici” la dolcissima dichiarazione alla compagna dopo la dolorosa perdita del bambino che stavano aspettando, avvenuta lo scorso anno. Manila Nazzaro e la sorpresa di Lorenzo Amoruso al GF Vip Al Grande Fratello Vip è in arrivo una romantica sorpresa per Manila Nazzaro. La concorrente pochi giorni fa ha celebrato il suo compleanno, con tanto di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021)riceve al Grande Fratello Vip un video-da parte del compagno. Pochi giorni dopo il compleanno della showgirl, l’ex calciatore le fa gli auguri a modo suo: con parole romantiche e cariche di amore. “Siamo una famiglia eper” la dolcissima dichiarazione alla compagna dopo la dolorosa perdita del bambino che stavano aspettando, avvenuta lo scorso anno.e la sorpresa dial GF Vip Al Grande Fratello Vip è in arrivo una romantica sorpresa per. La concorrente pochi giorni fa ha celebrato il suo compleanno, con tanto di ...

Advertising

DonnaGlamour : Altre emozioni per Manila Nazzaro: lacrime in diretta per l’ex Miss Italia - Francy11412804 : RT @domierinnio_: Manila nazzaro cosa non sei #gfvip - Giolla_Giolla : RT @martasmkcsv: manila nazzaro ridotta a pulire pentole e padelle, lavare e stirare vestiti e fare sempre la stessa nomination dal 13 sett… - martasmkcsv : manila nazzaro ridotta a pulire pentole e padelle, lavare e stirare vestiti e fare sempre la stessa nomination dal… - ChiaraFantaaa : RT @domierinnio_: Manila nazzaro cosa non sei #gfvip -