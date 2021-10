Lungomare Canepa | ritocco al limite di velocità in vista del videocontrollo

Advertising

sararmella : @BabboleoNews Buongiorno avete detto che ci sono poche code in Lungomare Canepa. Siamo fermi da 40 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare Canepa

Il Secolo XIX

La giornata di lotta era iniziata alle sette con il blocco del varco portuale di ponte Etiopia di: striscioni contro il fascismo, pneumatici alle fiamme e blocco dell'ingresso, con ...Genova " Inil limite di velocità sarà innalzato da 60 a 70 chilometri all'ora. Salvo contrattempi, probabilmente entro la fine di ottobre. Uniformandolo a quello della sua naturale prosecuzione, ...GENOVA - "Siamo troppo diversi per stare insieme": cobas e no green pass, come due amanti occasionali, se lo sono detto prima di partire e così il corteo per lo sciopero generale dei comitati di base ...A Genova il Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova ha dichiarato uno sciopero di 24 ore con blocchi nel porto di Genova contro l’obbligo del Green pass, ...