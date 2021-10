“Le Conversazioni 2021”, interviste a scrittori, autori, attori e musicisti per parlare del “desiderio ai tempi della pandmia”: la clip di Discovery+ (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sedicesima edizione del Festival letterario diretto da Antonio Monda raccontata nello speciale “Le Conversazioni 2021”, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Discovery+ da lunedì 11 ottobre. Tema di questa edizione de Le Conversazioni, che tra giugno e luglio ha raccolto alcune delle più influenti voci della letteratura internazionale, è il desiderio. Lo speciale, firmato dal regista Francesco Zippel, ripercorre le tappe salienti di una serie di incontri e confronti che il direttore Monda ha avuto con artisti del calibro della scrittrice e sceneggiatrice Teresa Ciabatti, dello scrittore Premio Strega e fisico Paolo Giordano, della scrittrice ed editor Chiara Valerio, dell’autrice etiope Maaza Mengiste, dell’attrice e regista teatrale Roberta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) La sedicesima edizione del Festival letterario diretto da Antonio Monda raccontata nello speciale “Le”, disponibile in esclusiva sulla piattaformada lunedì 11 ottobre. Tema di questa edizione de Le, che tra giugno e luglio ha raccolto alcune delle più influenti vociletteratura internazionale, è il. Lo speciale, firmato dal regista Francesco Zippel, ripercorre le tappe salienti di una serie di incontri e confronti che il direttore Monda ha avuto con artisti del calibroscrittrice e sceneggiatrice Teresa Ciabatti, dello scrittore Premio Strega e fisico Paolo Giordano,scrittrice ed editor Chiara Valerio, dell’autrice etiope Maaza Mengiste, dell’attrice e regista teatrale Roberta ...

